Про це повідомляє агентство AFP.

Випробування припинені, щоб дати можливість незалежному комітету розглянути дані про безпеку вакцини.

“Це нормальна дія, яка повинна відбуватися кожного разу, коли в одному з випробувань виявляється потенційно незрозуміле захворювання. Поки воно досліджується, це гарантує збереження цілісності випробувань”, – йдеться в заяві компанії.

CNN повідомляє, що “потенційно незрозуміле захворювання” виявили під час “стандартної перевірки” у волонтера з Великої Британії.

Фахівці очікують, що учасник випробувань незабаром одужає.

Терміни припинення розробки вакцини невідомі.

Паузи під час клінічних випробувань не рідкість, але вважається, що це вперше відбулося при випробуванні вакцини проти коронавіруса.

Компанія, яка розробляє препарат разом з Оксфордським університетом, є лідером глобальної гонки за вакцину проти COVID-19. AstraZeneca – одна з дев’яти компаній, у даний час знаходяться на завершальній стадії випробувань вакцин. 31 серпня США компанія почала набирати 30 тисяч волонтерів для участі у випробуваннях.