Про це повідомляє агентство Reuters.
Угоду розглянуть через тиждень, коли AstraZeneca розпочне подальші дослідження, щоб підтвердити, чи може вакцина проти COVID-19 бути ефективною на 90%.
Відомо, що сума угоди про купівлю складає понад 39 млрд доларів.
“Це надзвичайна можливість для нас прискорити наш розвиток в імунології, потрапивши в новий сегмент хвороби, новий сегмент лікарів та пацієнтів, яких ми досі не змогли охопити”, – сказав керівник AstraZeneca Паскаль Соріот.
Британська фірма заявила, що правління обох компаній схвалило угоду, яка, за умови схвалення регуляторами та акціонерами, буде закріплена в третьому кварталі 2021 року.
Раніше AstraZeneca вважали лідером у перегонах з розробки вакцини проти COVID-19, але компанія відстала від Pfizer та BioNTech, а також від Moderna, чиї вакцини показали більшу ефективність у пізніх стадіях клінічних випробувань.
Дослідження рідкісних хвороб
Alexion отримує мільярди доларів на розробку препаратів для лікування рідкісних захворювань і продає один з найдорожчих препаратів у світі – Soliris. Цей препарат створений для лікування рідкісних хвороб крові. Він може коштувати сотні тисяч доларів.
Однак останнім часом акції компанії дешевшають, оскільки інвестори побоюються, що компанія не витримає конкуренції з фірмами, які виробляють вакцину проти коронавірусу.
Хедж-фонд Elliott Management, один з найпотужніших інвесторів у світі, місяцями закликав Alexion шукати покупця, а в травні публічно закликав керівництво до рішучих дій.
Фонд, який проводив приватні зустрічі з компанією, заявив, що підхід генерального директора Людвіга Гансона щодо розвитку фірми не працює. Компанія рухається в неправильному напрямку.
AstraZeneca очікує, що угода негайно збільшить основний прибуток і забезпечить приріст синергії до оподаткування близько 500 мільйонів доларів на рік. Компанія також очікує близько 650 мільйонів доларів одноразових грошових витрат протягом трьох років.
Соріот заявив журналістам, що угода була результатом ексклюзивних переговорів, і жоден конкурентний учасник не був залучений.
- Фармацевтична компанія AstraZeneca оголосила про початок клінічних випробувань комбінації власної вакцини проти коронавірусу з російським препаратом “Спутник V”.
- Відомі виробники вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna вже готуються до масового виробництва. Однак про технологію виготовлення вакцин відомо не багато. Та й розробники не планують повністю розкривати дані про склад своїх вакцин.
- Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
- Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.
- Вакцина проти коронавірусу, вироблена компаніями Pfizer та BioNTech, забезпечує надійний захист від COVID-19 протягом 10 днів після введення першої дози.