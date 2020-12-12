Британська AstraZeneca погодилася придбати американську фармацевтичну компанію Alexion Pharmaceuticals за 39 млрд доларів у рамках своєї найдорожчої угоди для зміцнення позицій в галузі імунології та рідкісних захворювань.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Угоду розглянуть через тиждень, коли AstraZeneca розпочне подальші дослідження, щоб підтвердити, чи може вакцина проти COVID-19 бути ефективною на 90%.

Відомо, що сума угоди про купівлю складає понад 39 млрд доларів.

“Це надзвичайна можливість для нас прискорити наш розвиток в імунології, потрапивши в новий сегмент хвороби, новий сегмент лікарів та пацієнтів, яких ми досі не змогли охопити”, – сказав керівник AstraZeneca Паскаль Соріот.

Британська фірма заявила, що правління обох компаній схвалило угоду, яка, за умови схвалення регуляторами та акціонерами, буде закріплена в третьому кварталі 2021 року.

Раніше AstraZeneca вважали лідером у перегонах з розробки вакцини проти COVID-19, але компанія відстала від Pfizer та BioNTech, а також від Moderna, чиї вакцини показали більшу ефективність у пізніх стадіях клінічних випробувань.

Дослідження рідкісних хвороб

Alexion отримує мільярди доларів на розробку препаратів для лікування рідкісних захворювань і продає один з найдорожчих препаратів у світі – Soliris. Цей препарат створений для лікування рідкісних хвороб крові. Він може коштувати сотні тисяч доларів.

Однак останнім часом акції компанії дешевшають, оскільки інвестори побоюються, що компанія не витримає конкуренції з фірмами, які виробляють вакцину проти коронавірусу.

Хедж-фонд Elliott Management, один з найпотужніших інвесторів у світі, місяцями закликав Alexion шукати покупця, а в травні публічно закликав керівництво до рішучих дій.

Фонд, який проводив приватні зустрічі з компанією, заявив, що підхід генерального директора Людвіга Гансона щодо розвитку фірми не працює. Компанія рухається в неправильному напрямку.

AstraZeneca очікує, що угода негайно збільшить основний прибуток і забезпечить приріст синергії до оподаткування близько 500 мільйонів доларів на рік. Компанія також очікує близько 650 мільйонів доларів одноразових грошових витрат протягом трьох років.

Соріот заявив журналістам, що угода була результатом ексклюзивних переговорів, і жоден конкурентний учасник не був залучений.