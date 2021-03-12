Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca скоротила прогноз поставок вакцини проти коронавірусу COVID-19 до Євросоюзу в першому кварталі приблизно до 30 млн доз.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на датований 10 березня документ, який був поширений серед європейських чиновників.

Це третина від контрактних зобов’язань компанії та зниження на 25% від зобов’язань, зроблених минулого місяця.

Згідно із документом, який був переданий представникам ЄС, компанія планує доставити 30,1 млн доз до кінця березня та ще 20 млн у квітні. Він не включає прогнозів на травень чи червень.

Як зазначає агентство, дефіцит стане подальшим ударом по планах ЄС щодо вакцинації, яким уже заважають неодноразові затримки поставок вакцин та повільне впровадження вакцинації в деяких країнах.

25 лютого гендиректор AstraZeneca Паскаль Соріо запевняв Європейський парламент, що компанія спробує доставити 40 млн доз вакцини до кінця березня.

Отриманий Reuters документ демонструє, що 24 лютого компанія вже оцінила поставки до ЄС лише в 34 млн доз на період з січня по березень, що значно нижче запланованих контрактом 90 млн доз.

За даними джерела Reuters, обізнаного із ситуацією, скорочення спровоковане труднощами, пов’язаними з роботою глобальної системи поставок. Первісне скорочення поставок було викликане проблемами виробництва (браком виробничих потужностей).

США, звідки компанія AstraZeneca очікувала частково забезпечувати ринок ЄС, заявили, що найближчим часом не будуть експортувати вакцину.

Згідно з контрактом з компанією, ЄС законтрактував в AstraZeneca 300 млн доз вакцини. AstraZeneca взяла на себе зобов’язання поставити 180 млн доз у період з квітня по червень.

Вакцина була схвалена для використання в ЄС наприкінці січня.