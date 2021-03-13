Низка країн світу заявила про тимчасове припинення використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca через побічний ефект, що призводить до смертельних наслідків. Однак компанія заперечує зв’язок між своєю вакциною та цією реакцією.

Про це повідомляє CNN.

Зокрема, компанія заявила, що її COVID-вакцина не спричиняє утворення тромбів. Ця побічна реакція не зафіксована в ході клінічних випробовувань. Представники AstraZeneca додали, що немає причин для згортання процесу вакцинації, оскільки зв’язок між препаратом та виникненням тромбозу не встановлено.

До того ж регуляторні органи Великої Британії та Європейського союзу не підтвердили наявність такої побічної реакції.

“Аналіз наших показників безпеки з понад 10 млн записів засвідчив, що немає доказів підвищеного ризику тромбоемболії, легеневої артерії та тромбозу глибоких вен серед представників будь-якої певної вікової групи, статі або в якійсь партії (вакцини, – ред.) чи в певній країні, пов’язаного з вакциною від AstraZeneca проти коронавірусу”, – ідеться в заяві компанії.