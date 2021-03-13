Про це повідомляє CNN.
Зокрема, компанія заявила, що її COVID-вакцина не спричиняє утворення тромбів. Ця побічна реакція не зафіксована в ході клінічних випробовувань. Представники AstraZeneca додали, що немає причин для згортання процесу вакцинації, оскільки зв’язок між препаратом та виникненням тромбозу не встановлено.
До того ж регуляторні органи Великої Британії та Європейського союзу не підтвердили наявність такої побічної реакції.
“Аналіз наших показників безпеки з понад 10 млн записів засвідчив, що немає доказів підвищеного ризику тромбоемболії, легеневої артерії та тромбозу глибоких вен серед представників будь-якої певної вікової групи, статі або в якійсь партії (вакцини, – ред.) чи в певній країні, пов’язаного з вакциною від AstraZeneca проти коронавірусу”, – ідеться в заяві компанії.
- У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.
- Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
- Останнім часом низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія.
- Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендує країнам Європейського союзу продовжити використання вакцини AstraZeneca, попри заяви деяких країн щодо утворення тромбів у пацієнтів.
- Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca скоротила прогноз поставок вакцини проти коронавірусу COVID-19 до Євросоюзу в першому кварталі приблизно до 30 млн доз.