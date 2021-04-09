AstraZeneca вдвічі скоротила постачання COVID-вакцини в Євросоюз

Фармацевтична компанія AstraZeneca цього тижня вдвічі скоротила кількість вакцини проти COVID-19, яка була призначена для країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє видання Financial Times.

У компанії заявили, що затримка постачання вакцини буде тимчасовою. Наступного тижня AstraZeneca обіцяє владнати всі проблеми.

Зазначається, що причиною скорочення постачання стало те, що довелося відтермінувати випробування цієї партії вакцин.

Тому компанія планує доставити 1,3 млн доз у 27 країн-членів ЄС, а також в Ісландію та Норвегію. Однак цього тижня AstraZeneca повинна була доставити 2,6 млн доз препарату.

Компанія попередила про скорочення постачання у Єврокомісію. При цьому AstraZeneca обіцяє виконати план щодо постачання 70 млн доз вакцини у цьому кварталі.

Видання наголошує, що будь-яка затримка постачання вакцини може стати ударом для кампанії з вакцинації у ЄС. Країни блоку досі програють за показниками Великій Британії, США та Ізраїлю.