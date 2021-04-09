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AstraZeneca вдвічі скоротила постачання COVID-вакцини в Євросоюз

Фармацевтична компанія AstraZeneca цього тижня вдвічі скоротила кількість вакцини проти COVID-19, яка була призначена для країн Європейського Союзу.

П’ятниця, 9 квітня 2021, 19:51

Про це повідомляє видання Financial Times.

У компанії заявили, що затримка постачання вакцини буде тимчасовою. Наступного тижня AstraZeneca обіцяє владнати всі проблеми.

Зазначається, що причиною скорочення постачання стало те, що довелося відтермінувати випробування цієї партії вакцин.

Тому компанія планує доставити 1,3 млн доз у 27 країн-членів ЄС, а також в Ісландію та Норвегію. Однак цього тижня AstraZeneca повинна була доставити 2,6 млн доз препарату.

Компанія попередила про скорочення постачання у Єврокомісію. При цьому AstraZeneca обіцяє виконати план щодо постачання 70 млн доз вакцини у цьому кварталі.

Видання наголошує, що будь-яка затримка постачання вакцини може стати ударом для кампанії з вакцинації у ЄС. Країни блоку досі програють за показниками Великій Британії, США та Ізраїлю.

Нагадаємо, у лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання. Дослідження показували, що ця вакцина дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці й більше.

  • У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, ДаніяШвеціяНорвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, РумуніяНімеччина, Франція, Італія#Букви зібрали всю інформацію про паніку навколо вакцини AstraZeneca.
  • 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
  • Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca.
Теги: COVID-вакцина, AstraZeneca, ЕС

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