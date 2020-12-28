Британська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила про підвищення ефективності своєї вакцини проти коронавірусу, яка була розроблена спільно з Оксфордським університетом.

Про це повідомляє телеканал Sky.

Спочатку загальна ефективність вакцини складала 70%. При цьому ефективність вакцин Pfizer і Moderna склала 95% і 94,5% відповідно.

Але Паскаль Соріо, виконавчий директор AstraZeneca, сказав Sunday Times: “Нам здається, що ми знайшли формулу успіху і з’ясували, як домогтися більшої ефективності вакцини. Поки не можу більше розповісти, ми це пізніше опублікуємо”.

За його словами, вакцина Oxford/AstraZeneca також буде ефективна проти мутованого штаму коронавірусу, який виявили у Великій Британії. Зараз комісія по сертифікації ліків перевіряє дані третього етапу досліджень вакцини AstraZeneca.

Поліпшення вакцини Oxford/AstraZeneca є позитивним сигналом для уряду, який замовив 100 мільйонів доз вакцини, з яких близько 40 мільйонів, як очікується, будуть доступні до кінця березня.

Доктор Пітер Опеншоу, професор експериментальної медицини в Імперському коледжі Лондона, сказав, що глобальний вплив цієї вакцини може бути “набагато сильніше”, і що вона може значно прискорити поточну програму вакцинації в Великій Британії.