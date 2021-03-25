Covid-19 Україна

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AstraZeneca знизила показник ефективності вакцини — тепер вона на рівні 76%

Британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca знизила на три процентних пункти ефективність своєї COVID-вакцини.

Четвер, 25 березня 2021, 10:56

Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

“Позитивні результати, які показали високий рівень первинного аналізу випробування фази III AZD1222 в США, підтвердили ефективність вакцини, яка відповідає попередньо визначеному проміжному аналізу, оголошеному у понеділок, 22 березня 2021 року”, – повідомили в компанії.

Це сталося після того, як незалежна група експертів висловила стурбованість тим, що AstraZeneca не включила оновлені дані та публікує застарілу інформацію.

Тепер компанія заявляє, що її вакцина на 76, а не на 79% ефективна в запобіганні будь-якого симптоматичного коронавірусу, а також на 100% проти важких або критичних захворювань і госпіталізації.

Крім того, препарат все ще запобігає зараженню коронавірусів з симптомами серед людей старше 65 років у 85% випадків.

Нагадаємо, що раніше Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США (DSMB) виразив стурбованість через те, що “AstraZeneca, можливо, включила застарілу інформацію з цього дослідження, яка, можливо, надала неповне уявлення даних про ефективність”.

У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.

  • Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
  • У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, ДаніяШвеціяНорвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, РумуніяНімеччина, Франція, Італія#Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
  • 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього низка європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
Теги: AstraZeneca, вакцина, ефективність, Коронавірус

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