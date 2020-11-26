Відповідне відео з’явилося у Twitter астронавта.
“Моє перше відео з космосу! Дивлюся на Землю через вікно Dragon Resilience”, – написав Гловер.
Астронавт назвав побачену Землю з космічного корабля “захопливою”.
На короткому відеоролику видно блакитне небо та хмари.
My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp
— Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020
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