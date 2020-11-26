Відповідне відео з’явилося у Twitter астронавта.

“Моє перше відео з космосу! Дивлюся на Землю через вікно Dragon Resilience”, – написав Гловер.

Астронавт назвав побачену Землю з космічного корабля “захопливою”.

На короткому відеоролику видно блакитне небо та хмари.

  • У суботу, 21 листопада, заснована Ілоном Маском американська компанія SpaceX успішно вивела в космос науковий океанографічний супутник Sentinel-6 Michael Freilich.
  • Раніше компанія SpaceX на замовлення NASA  спорядила  на Міжнародну космічну станцію корабель з чотирма астронавтами.
  • 24 жовтня американська компанія SpaceX успішно вивела на орбіту Землі нову партію з 60 супутників, призначених для створення глобальної інтернет-мережі Starlink.