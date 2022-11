Про це повідомив Скотт Келлі у Twitter.

Астронавт прибув до столиці України.

“Прибув до Києва сьогодні вранці, щоб особисто побачити звірства, здійснені Росією, і якої підтримки потребує Україна”, – написав він.

Arrived in Kyiv this morning to see for myself the atrocities committed by Russia and the support necessary for Ukraine. #United24 pic.twitter.com/52Txu13YIG

— Scott Kelly (@StationCDRKelly) November 27, 2022