Американський астронавт і колишній капітан ВМС США Скотт Келлі прибув до України. Він є послом фандрейзингової платформи United24.

Про це повідомив Скотт Келлі у Twitter.

Астронавт прибув до столиці України.

“Прибув до Києва сьогодні вранці, щоб особисто побачити звірства, здійснені Росією, і якої підтримки потребує Україна”, – написав він.

Arrived in Kyiv this morning to see for myself the atrocities committed by Russia and the support necessary for Ukraine. #United24 pic.twitter.com/52Txu13YIG — Scott Kelly (@StationCDRKelly) November 27, 2022

Координаторка United24 Ярослава Гресь навела слова Скотта Келлі щодо того, що в Києві може не бути світла і води, коли він приїде.

“Дівчата, я якось рік провів на космічній станції, де єдиний спосіб прийняти душ, це протерти себе рушником. Купую квиток на літак, зустрінете? Бо як інакше я буду розповідати про Україну і підтримувати Україну, якщо не переживу це все з вами”, — навела вона слова астронавта.

Зазначимо, що астронавт став послом United24 наприкінці жовтня. На сайті Президента України писали, що він розвиватиме напрям “Медична допомога”.

Астронавт має чотири польоти у космос та встановив рекорд сумарного перебування в ньому протягом 520 днів, 10 годин і 33 хвилин. Також Скотт Келлі провів на орбіті 340 днів поспіль, що є рекордом безперервного перебування на ній. Ще він провів понад 3 500 годин у небі на літаках більш як 30 типів і здійснив понад 250 посадок на авіаносець.

З початку російського вторгнення він зібрав 500 тисяч доларів на допомогу українцям.