Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, Христина Кох увійшла в історію в суботу, 28 грудня, встановивши рекорд найдовшого одиночного космічного польоту жінкою.

Кох прибула на Міжнародну космічну станцію 14 березня. Станом на 28 грудня вона перебувала в космосі протягом 289 днів, і перевершила рекорд Пеггі Уїтсон, яка провела в космосі 288 днів поспіль.

“Це чудова річ для науки. Ми бачимо ще один аспект того, як мікрогравітація впливає на організм людини в довгостроковій перспективі, і це дійсно важливо для нашого майбутнього космічного польоту на Місяць і Марс”, – сказала вона CNN з борту МКС.

Згідно з розкладом NASA, Кох залишиться на станції до лютого 2020 року. Але вона не зможе обійти рекорд найдовшого одиночного космічного польоту астронавта Скотта Келлі – 340 днів.

Варто зазначити, що на МКС астронавти зазвичай знаходяться протягом шести місяців.