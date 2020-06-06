Астронавти Даг Херлі і Боб Бенкен, які прилетіли на Міжнародну космічну станцію (МКС) на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX, розповіли, чим займалися перший тиждень.

Про це повідомляє NASA

За перші сім днів на МКС астронавти ознайомилися з медичними наборами, коморами з продуктами харчування, системами зв’язку і процедурами безпеки.

Херлі і Бенкен також провели дослідження космічних бульбашок в мікрорідинах та розпакували японський апарат поповнення запасів HTV-9, який прибув за шість днів до них.

“Тим часом командир МКС Кріс Кессіді почав налаштування оптичного устаткування зв’язку на борту японського лабораторного модуля Кібо. Нове високошвидкісне устаткування продемонструє передачу великих обсягів даних від станції до Землі і назад”, – розповіли в NASA.

Їх колеги, бортінженери “Роскосмосу” Анатолій Іванишин та Іван Вагнер на цьому тижні спостерігали за радіаційною обстановкою на станції.