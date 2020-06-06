Про це повідомляє NASA
За перші сім днів на МКС астронавти ознайомилися з медичними наборами, коморами з продуктами харчування, системами зв’язку і процедурами безпеки.
Херлі і Бенкен також провели дослідження космічних бульбашок в мікрорідинах та розпакували японський апарат поповнення запасів HTV-9, який прибув за шість днів до них.
“Тим часом командир МКС Кріс Кессіді почав налаштування оптичного устаткування зв’язку на борту японського лабораторного модуля Кібо. Нове високошвидкісне устаткування продемонструє передачу великих обсягів даних від станції до Землі і назад”, – розповіли в NASA.
Їх колеги, бортінженери “Роскосмосу” Анатолій Іванишин та Іван Вагнер на цьому тижні спостерігали за радіаційною обстановкою на станції.
- 30 травня американське космічне агентство NASA і компанія SpaceX Ілона Маска з другої спроби запустили космічний корабель Crew Dragon з астронавтами до Міжнародної космічної станції (МКС).
- Астронавти, котрі полетіли на Crew Dragon, одягнені в скафандри нового покоління, зроблені за ескізами голлівудського дизайнера.
- Розроблений компанією SpaceX космічний корабель Crew Dragon здійснив успішне автоматичне стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).