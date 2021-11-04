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Астронавти NASA зібрали урожай чилі на борту МКС і скуштували космічні тако

Астронавти нарешті скуштували перець чилі, який вирощували з липня на борту Міжнародної космічної станції.

Четвер, 4 листопада 2021, 18:26

Про це повідомляє інформаційна агенція CNET.

Візьміть яловичину, додайте дегідратовані помідори та артишоки. Покладіть все це в корж. Зверху покладіть чилі, який ви вирощували місяцями. Робіть все це, перебуваючи на орбіті навколо Землі на Міжнародній космічній станції. Це рецепт космічних тако.

Астронавти МКС зібрали перший урожай перцю чилі на станції. Проведене дослідження Plant Habitat-04 – одне з найскладніших експериментів з рослинами на станції на сьогодні.

Астронавтка NASA Меган МакАртур написала у Twitter у п’ятницю про те, що космонавти вже навіть скуштували як червоний, так і зелений чилі (перці стають червоними, коли вони залишаються на рослині довше). Також МакАртур поділилася фотографіями зроблених нею тако, які вона описала як “мої найкращі космічні тако”.

Тако – страва мексиканської кухні. І хоч зазвичай мексиканці зелені перці обсмажують, а червоні – висушують, астронавти не можуть собі дозволити такої розкоші.

Однак, астронавти не просто готували їжу – вони поєднали приємне з корисним. “Дослідження включало мікробний аналіз, щоб покращити розуміння взаємодії рослин і мікробів у космосі та оцінку екіпажем смаку, текстури та поживності перших перців, вирощених у космосі”, – йдеться у заяві NASA.

  • “Г’юстон, у нас є перець”: як відбувався процес вирощування перцю чилі в космосі, читайте.
  • Раніше повідомлялось, що NASA відправить на Міжнародну космічну станцію понад 100 дитинчат кальмарів і 5000 мікроскопічних тварин.
Теги: NASA, астронавти, перець, Астронавты, космос, МКС

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