Астронавти NASA зібрали урожай чилі на борту МКС і скуштували космічні тако

Про це повідомляє інформаційна агенція CNET.

Візьміть яловичину, додайте дегідратовані помідори та артишоки. Покладіть все це в корж. Зверху покладіть чилі, який ви вирощували місяцями. Робіть все це, перебуваючи на орбіті навколо Землі на Міжнародній космічній станції. Це рецепт космічних тако.

Астронавти МКС зібрали перший урожай перцю чилі на станції. Проведене дослідження Plant Habitat-04 – одне з найскладніших експериментів з рослинами на станції на сьогодні.

Астронавтка NASA Меган МакАртур написала у Twitter у п’ятницю про те, що космонавти вже навіть скуштували як червоний, так і зелений чилі (перці стають червоними, коли вони залишаються на рослині довше). Також МакАртур поділилася фотографіями зроблених нею тако, які вона описала як “мої найкращі космічні тако”.

Тако – страва мексиканської кухні. І хоч зазвичай мексиканці зелені перці обсмажують, а червоні – висушують, астронавти не можуть собі дозволити такої розкоші.

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! 😁). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS

— Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021