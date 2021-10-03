Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Чорно-біле фото планети було зроблено на висоті 125 миль. На зображенні видно кратер Лермонтова.
Європейсько-японський апарат здійснив свій перший обліт внутрішньої планети сонячної системи о 23:34 по Грінвічу. Для уповільнення космічного корабля використовували гравітацію.
“Проліт пройшов бездоганно з точки зору космічного корабля, і неймовірно, нарешті, побачити нашу цільову планету”, – сказала Ельза Монтаньон, менеджер з експлуатації космічного корабля в даній місії.
Місія вивчатиме ядро, магнітне поле та екзосферу Меркурію. Для цього треба облетіти планету п’ять разів, перш ніж випустити планетарний орбітальний апарат “Ест”а та магнітосферний орбітальний апарат “Джаксі”.
- Вчені виявили в сузір’ї Оріона планету, яка обертається навколо трьох сонць одночасно. Зоряна система, відома як GW Orionis (або GW Ori) і розташована приблизно в 1300 світлових роках від Землі. Навколо трьох зірок розташовані три помаранчевих кільця, які вкладені одне в одне. Зовні це нагадує бичаче око.