Космічний корабель BepiColombo відправив на землю свої перші фото Меркурія.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Чорно-біле фото планети було зроблено на висоті 125 миль. На зображенні видно кратер Лермонтова.

Європейсько-японський апарат здійснив свій перший обліт внутрішньої планети сонячної системи о 23:34 по Грінвічу. Для уповільнення космічного корабля використовували гравітацію.

“Проліт пройшов бездоганно з точки зору космічного корабля, і неймовірно, нарешті, побачити нашу цільову планету”, – сказала Ельза Монтаньон, менеджер з експлуатації космічного корабля в даній місії.

Місія вивчатиме ядро, магнітне поле та екзосферу Меркурію. Для цього треба облетіти планету п’ять разів, перш ніж випустити планетарний орбітальний апарат “Ест”а та магнітосферний орбітальний апарат “Джаксі”.