Про це повідомили в Національному управлінні США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Новоприбулих зустріли астронавти, котрі вже працюють на МКС.

Як відзначили в NASA, це вперше в історії людства, коли астронавти агентства зійшли на борт МКС з комерційного космічного корабля.

Із Землі астронавтів привітав директор NASA Джим Брайденстайн.

“Весь світ бачив цю місію, і ми дуже пишаємося всім, що ви зробили для нашої країни. Ви надихнули весь світ”, – наголосив він.

Як повідомляє американський телеканал CNN, Бенкен і Херлі залишаться на борту космічної станції на період від одного до трьох місяців (максимум до 110 днів). Про точний термін буде повідомлено пізніше.

Розроблений компанією SpaceX, космічний корабель Crew Dragon пристикувався до МКС о 10:16 за східним часом (приблизно о 17:16 за київським).

Це сталося через приблизно 19 годин з моменту старту ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon з мису Канаверал, штат Флорида (США).

Crew Dragon став першим американським пілотованим кораблем, запущеним з території США з 2011 року (коли було припинено програму польотів шатлів). Крім того, це перший в історії запуск людей у космос на приватному космічному кораблі (пілотована місія Demo-2).

По завершенні місії Crew Dragon самостійно відстикується з двома астронавтами на борту, залишить космічну станцію і знову вийде в атмосферу Землі.

  • Напередодні ввечері американське космічне агентство NASA і компанія SpaceX Ілона Маска з другої спроби запустили космічний корабель Crew Dragon з астронавтами до Міжнародної космічної станції (МКС).
  • Астронавти, котрі полетіли на Crew Dragon, одягнені в скафандри нового покоління, зроблені за ескізами голлівудського дизайнера.