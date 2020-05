Про це повідомили в Національному управлінні США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Новоприбулих зустріли астронавти, котрі вже працюють на МКС.

Як відзначили в NASA, це вперше в історії людства, коли астронавти агентства зійшли на борт МКС з комерційного космічного корабля.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX ‘s Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

Із Землі астронавтів привітав директор NASA Джим Брайденстайн.

“Весь світ бачив цю місію, і ми дуже пишаємося всім, що ви зробили для нашої країни. Ви надихнули весь світ”, – наголосив він.

“The whole world saw this mission and we are so, so proud of everything you’ve done for our country and, in fact, to inspire the world.” – Administrator @JimBridenstine congratulates @AstroBehnken and @Astro_Doug who just arrived aboard the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/7cYwdCcdJa

— NASA (@NASA) May 31, 2020