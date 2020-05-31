Астронавти Дуглас Херлі і Роберт Бенкен, які прибули на Міжнародну космічну станцію на кораблі Crew Dragon, успішно зійшли на борт МКС.

Про це повідомили в Національному управлінні США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Новоприбулих зустріли астронавти, котрі вже працюють на МКС.

Як відзначили в NASA, це вперше в історії людства, коли астронавти агентства зійшли на борт МКС з комерційного космічного корабля.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX‘s Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4 — NASA (@NASA) May 31, 2020

Із Землі астронавтів привітав директор NASA Джим Брайденстайн.

“Весь світ бачив цю місію, і ми дуже пишаємося всім, що ви зробили для нашої країни. Ви надихнули весь світ”, – наголосив він.

“The whole world saw this mission and we are so, so proud of everything you’ve done for our country and, in fact, to inspire the world.” – Administrator @JimBridenstine congratulates @AstroBehnken and @Astro_Doug who just arrived aboard the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/7cYwdCcdJa — NASA (@NASA) May 31, 2020

Як повідомляє американський телеканал CNN, Бенкен і Херлі залишаться на борту космічної станції на період від одного до трьох місяців (максимум до 110 днів). Про точний термін буде повідомлено пізніше.

Розроблений компанією SpaceX, космічний корабель Crew Dragon пристикувався до МКС о 10:16 за східним часом (приблизно о 17:16 за київським).

Це сталося через приблизно 19 годин з моменту старту ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon з мису Канаверал, штат Флорида (США).

Crew Dragon став першим американським пілотованим кораблем, запущеним з території США з 2011 року (коли було припинено програму польотів шатлів). Крім того, це перший в історії запуск людей у космос на приватному космічному кораблі (пілотована місія Demo-2).

По завершенні місії Crew Dragon самостійно відстикується з двома астронавтами на борту, залишить космічну станцію і знову вийде в атмосферу Землі.