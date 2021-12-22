Про це пише наукове видання Phys.org.

Магнітне поле Землі діє як щит від сонячних частинок, відомих як сонячний вітер. Магнітні поля можуть відігравати подібну роль на решті планет.

Саме це явище може найкраще пояснити протяжну область заряджених вуглецевих частинок, які оточують планету і відтікають від неї довгим хвостом. Магнітні поля відіграють вирішальну роль у захисті атмосфер планет, тож здатність виявляти магнітні поля екзопланет є значним кроком до ліпшого розуміння того, який вигляд можуть мати ці інопланетні світи.

Перше магнітне поле за межами Сонячної системи відкрили з допомогою телескопа Hubble у планети HAT-P-11b. Вона розміром з Нептун та міститься на відстані 123 світлових років від Землі.

Хаббл виявив іони вуглецю — заряджені частинки, які взаємодіють з магнітними полями, що оточують планету в магнітосфері.

Сильне магнітне поле на такій планеті, як Земля, може захистити її атмосферу та поверхню від прямого бомбардування енергетичними частинками, які утворюють сонячний вітер. Ці процеси сильно впливають на еволюцію життя, оскільки магнітне поле захищає організми від цих енергетичних частинок.

Довідка: Магнітосфера — це область навколо небесного об’єкта (наприклад, Земля), що утворюється в результаті взаємодії об’єкта з сонячним вітром, що випромінюється його зіркою-господарем.