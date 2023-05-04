Про це повідомляють Space і дослідники в журналі Nature.
Під час аналізу незліченної кількості зірок на різних етапах їхньої еволюції вчені виявили, що Сонце і подібні до нього зірки, коли наближаються до кінця свого життя, починають вичерпувати водень біля ядер — своє основне джерело палива.
У результаті ядра зірок стискаються, поки зовнішні оболонки розширюються і охолоджуються. Під час цієї фази зірки можуть розширюватися від 100 до 1000 разів у порівнянні зі своїм початковим діаметром. Тоді ж “червоні гіганти” поглинають планети, що обертаються на близьких орбітах.
“Ми знаємо, що це має відбуватися з усіма планетами, які обертаються на відстанях менших, ніж Земля, але було надзвичайно складно надати експериментальні докази цього”, – розповів Space.com провідний автор дослідження, астрофізик з Массачусетського технологічного інституту Кішалай Де.
Вчені знали, що зірки поглинають планети, але не бачили зірку під час цього процесу.
“Поглинання планет було фундаментальним прогнозом у нашому розумінні зірок і планет, але як часто це відбувається – невідомо. Тому виявлення потенційно рідкісної події вперше – це завжди захоплююче”, – сказав Кішалай Де.
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