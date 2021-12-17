Вчені виявили чотири величезні порожнини в центрі скупчення галактик. Ймовірно їх виникнення було спричинено виверженнями двох надмасивних чорних дір, які тісно обертаються одна навколо одної.

Про це повідомляється на сайті космічної рентгенівської обсерваторії “Chandra”.

Нове дослідження галактичного кластера, відомого як RBS 797, розташованого приблизно за 3,9 мільярда світлових років від Землі, виявило дві окремі пари порожнин, що відходять від центру скупчення.

Таки види порожнин раніше зустрічалися в інших скупченнях галактик. Астрономи вважають, що вони є результатом вивержень з регіонів, розташованих поблизу надмасивної чорної діри в центрі масивної центральної галактики. Коли матерія відлітає від чорної діри у вигляді струменів у протилежних від неї напрямках, ця матерія роздуває порожнини в гарячому газі. Одкровенням в RBS 797 стало те, що існує два набори струменів, спрямованих перпендикулярно один одному.

Credit: NASA/CXC/Univ. of Bologna/F. Ubertosi

Як був створений цей квартет порожнин? Найімовірніша відповідь, на думку вчених, полягає в тому, що RBS 797 містить пару надмасивних чорних дір, які майже одночасно запустили струмені в перпендикулярних напрямках.

Існує й інше можливе пояснення чотирьох порожнин, що спостерігаються в кластері RBS 797. Цей сценарій пропонує лише одну надмасивну чорну діру — зі струменями, яким якимось чином вдається досить швидко змінювати свій напрямок. Аналіз даних показує, що різниця у віці для порожнин схід-захід і північ-південь становить менш як 10 мільйонів років.