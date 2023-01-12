Транзитний супутник NASA для пошуку екзопланет (TESS) виявив другу планету, що ймовірно може бути придатна для життя, біля зірки TOI 700. Астрономи припускають, що на ній є вода у рідкому стані.

Про це повідомляє CNN.

Супутник запустили у квітні 2018 року. З того часу він знайшов 285 екзопланет та понад 6 000 можливих кандидатів. Однією з них виявилася TOI 700 d. Планета розміром із Землю розташована за 100 світлових років від нас.

“Це одна з небагатьох відомих нам систем із кількома невеликими планетами зони проживання”, — сказала провідна авторка дослідження Емілі Гілберт, докторантка Лабораторії реактивного руху NASA в Пасадені, Каліфорнія.

Крім того, вчені встановили, що планети має сусідку з подібними умовами для існування.

TOI 700 d на 20% більша за Землю й обертається навколо зірки кожні 37 земних днів. Водночас рік на планеті становить 28 земних днів. Наразі припускається, що вона повернута до зірки однією стороною.

“TESS щойно завершив другий рік спостережень за північним небом. Ми з нетерпінням чекаємо інших захопливих відкриттів, прихованих у скарбниці даних місії”, — сказала Еллісон Янгблад, дослідниця і заступниця наукового співробітника проєкту TESS у Goddard.