Про це заявила міністерка економіки Тайваню Ван Мей-Хуа міжнародному виданню Reuters.
Рішення надійшло після публічного звернення міністра цифрової трансформації України Михайло Федорова. Він кілька днів тому закликав голову правління ASUS Джонні Ши припинити діяльність у РФ, оскільки “росіяни не мають морального права користуватися блискучими технологіями”.
“Вони для миру, а не для війни”, – зазначав Федоров.
Ван Мей-Хуа заявила, що ASUS обов’язково зважить на свою репутацію та розробить план з виходу з російського ринку. Якраз цей сектор не є значним ринком для жодної тайванської компанії. Однак ASUSTeK Computer Inc не відповіли на запит.
В Росії ASUS має відділ продажу, а в Україні – відділ підтримки. Ця компанія виробляє комп’ютерні компоненти та периферійні пристрої, ноутбуки, планшети, сервери, смартфони тощо.
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