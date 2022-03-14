Тайванська ASUS планує припинити діяльність в Росії. Комп'ютерна компанія збирається "евакуювати" своїх співробітників та бізнес з РФ.

Про це заявила міністерка економіки Тайваню Ван Мей-Хуа міжнародному виданню Reuters.

Рішення надійшло після публічного звернення міністра цифрової трансформації України Михайло Федорова. Він кілька днів тому закликав голову правління ASUS Джонні Ши припинити діяльність у РФ, оскільки “росіяни не мають морального права користуватися блискучими технологіями”.

“Вони для миру, а не для війни”, – зазначав Федоров.

Ван Мей-Хуа заявила, що ASUS обов’язково зважить на свою репутацію та розробить план з виходу з російського ринку. Якраз цей сектор не є значним ринком для жодної тайванської компанії. Однак ASUSTeK Computer Inc не відповіли на запит.

В Росії ASUS має відділ продажу, а в Україні – відділ підтримки. Ця компанія виробляє комп’ютерні компоненти та периферійні пристрої, ноутбуки, планшети, сервери, смартфони тощо.