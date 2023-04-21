Цієї ночі, 21 квітня, війська РФ атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Ворожі БПЛА поцілили на Вінниччині та Полтавщині. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучань.

Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Він зазначив, що для рятувальників Вінницької та Полтавської областей ніч виявилися нелегкою.

На ліквідацію наслідків влучань ворожих безпілотників залучено понад 150 рятувальників та понад 30 одиниць техніки

Сергій Крук додав, що за попередніми даними унаслідок атак ніхто не постраждав.

Також за його словами, пожежу, яка виникала внаслідок влучання БПЛА на Вінниччині вже ліквідували.

Водночас у Полтавській області ліквідація наслідків обстрілу триває.

Додамо, що за інформацією Повітряних сил ЗСУ, уночі окупанти запустили по Україні 12 БПЛА, з яких 8 було знищено на підльоті до Києва.