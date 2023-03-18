Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За його інформацією, над областю було знищено три ворожі БПЛА. Однак два дрони поцілили в об‘єкт критичної інфраструктури в Новомосковську.
“Руйнування значні. Триває ліквідація наслідків удару, внаслідок якого сталася пожежа. Вогнем знищено 4 дачних будинки, ще 6 понівечено”, – повідомив Лукашук.
Серед людей ніхто не постраждав.
“Щодо артилерійських обстрілів – протягом ночі в області не зафіксовано жодного. На Нікопольщині повітряна тривога тривала майже 8 годин, втім минулося без надзвичайних ситуацій”, – резюмував він.
Додамо, що також вночі росіяни атакували дронами-камікадзе й Львівську область. В регіоні було зафіксовано 6 ворожих БПЛА, з яких 3 знищили сили ППО, а ще 3 поцілили у нежитлові будівлі. Обійшлось без постраждалих.
- Близько 21 години 17 березня російські окупаційні війська розпочали атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе “Shahed- 136/131”. Сили ППО знищили 11 з 16 БПЛА.