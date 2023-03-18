Близько опівночі 17 березня російські окупаційні війська атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Зафіксовано два влучання, які призвели до пожежі та масштабних руйнувань.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його інформацією, над областю було знищено три ворожі БПЛА. Однак два дрони поцілили в об‘єкт критичної інфраструктури в Новомосковську.

“Руйнування значні. Триває ліквідація наслідків удару, внаслідок якого сталася пожежа. Вогнем знищено 4 дачних будинки, ще 6 понівечено”, – повідомив Лукашук.

Серед людей ніхто не постраждав.

“Щодо артилерійських обстрілів – протягом ночі в області не зафіксовано жодного. На Нікопольщині повітряна тривога тривала майже 8 годин, втім минулося без надзвичайних ситуацій”, – резюмував він.

Додамо, що також вночі росіяни атакували дронами-камікадзе й Львівську область. В регіоні було зафіксовано 6 ворожих БПЛА, з яких 3 знищили сили ППО, а ще 3 поцілили у нежитлові будівлі. Обійшлось без постраждалих.