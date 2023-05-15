Атака безпілотних літальних апаратів по авіабазі Сеща, розташованій у Брянській області, 3 травня підтвердила, що головні військові об'єкти Росії знаходяться під загрозою.

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що 3 травня кілька дронів завдали ударів по російській авіабазі Сеща, що знаходиться за 150 км на північ від українського кордону в Брянській області. Внаслідок атаки, ймовірно, пошкоджень зазнав транспортний літак Ан-124.

Сеща, яка вважається центром військово-транспортної авіації РФ на заході країни, відіграла важливу роль у повномасштабному вторгненні російських військ в Україну. Росіяни також використовують це місце для запуску дронів іранського виробництва у напрямку Києва.

Як повідомили у розвідці Сполученого Королівства, військово-транспортна авіація є важливим елементом російських військово-повітряних сил РФ, оскільки вона використовується для транспортування через всю країну.

Російське вище керівництво буде невдоволене тим, що протиповітряна оборона не здатна запобігти влучанням, внаслідок чого ставить під загрозу такі ключові об’єкти, як бази військово-транспортної авіації.