Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.
Зазначається, що 3 травня кілька дронів завдали ударів по російській авіабазі Сеща, що знаходиться за 150 км на північ від українського кордону в Брянській області. Внаслідок атаки, ймовірно, пошкоджень зазнав транспортний літак Ан-124.
Сеща, яка вважається центром військово-транспортної авіації РФ на заході країни, відіграла важливу роль у повномасштабному вторгненні російських військ в Україну. Росіяни також використовують це місце для запуску дронів іранського виробництва у напрямку Києва.
Як повідомили у розвідці Сполученого Королівства, військово-транспортна авіація є важливим елементом російських військово-повітряних сил РФ, оскільки вона використовується для транспортування через всю країну.
Російське вище керівництво буде невдоволене тим, що протиповітряна оборона не здатна запобігти влучанням, внаслідок чого ставить під загрозу такі ключові об’єкти, як бази військово-транспортної авіації.
- Українські військові повернули собі щонайменше кілометр території у південній частині Бахмута, натомість російські армійці відступили.
- Низка квітневих безпілотних і ракетних ударів російської армії по Україні, ймовірно, є частиною нової повітряної кампанії, спрямованої на зрив контрнаступу ЗСУ.
- У низці населених пунктів Херсонської області, відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського. Після затримання, в ході першої установчої бесіди, окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації. Осіб, які відмовляються від сплати хабаря, або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки. Після цього вказані особи потрапляють до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення.