Денис Єрмак прокоментував відеозапист, на яких людина, схожа на нього, обговорює призначення на державні посади за гроші. За його словами, це спроба вплинути на його брата - голову Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака.

Про це написав Денис Єрмак на своїй сторінці в Facebook.

“Хто під мене “підкладав” деякі “торпеди” та з якою ціллю, використовуючи спецобладнання – не знаю, але зрозуміло, що це спрямована атака на мого брата Андрія Єрмака, який дуже заважає певним олігархам й, особливо, російським спецслужбам”, – написав Денис Єрмак.

За його словами, на відеозаписах він обговорював економічні проекти для регіонів в рамках діяльності своєї громадської організації “Українське Бюро Національного Розвитку”. Крім того, він стверджує що його громадська діяльність протікала незалежно від того, що його брат Андрій Єрмак очолює Офіс Президент Володимира Зеленського.

“Той факт, що мій брат працює в Офісі Президента не має обмежувати мої законні права на трудову діяльність. Я Український громадянин і свої права знаю. На плівках я зустрічаюсь із різними людьми, які пропонують різноманітні проекти та ідеї, а також висвітлюють існуючі проблеми і корупційні схеми”, – сказав він.

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Раніше народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.

У Мережу також потрапив відеозапис, як нібито Денис Єрмак інструктує команду після отримання траншу за призначення на держпосаду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата глави ОП Зеленського Андре Єрмака – Дениса Єрмака.