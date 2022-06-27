Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Ця жахлива атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер”, — зазначив Джонсон.

За словами президента України Володимира Зеленського, в торговому центрі перебувало понад 1000 людей, коли в будівлю влучила російська ракета.

Джонсон наголосив, що Путін повинен усвідомити, що його поведінка лише зміцнить рішучість України та будь-якої іншої країни G7 залишатися поруч з Україною “стільки, скільки буде потрібно”.

27 червня російські війська обстріляли місто Кременчук Полтавської області. Влучили у цивільний об’єкт, де на момент обстрілу перебувало понад тисячу цивільних.