Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Ця жахлива атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер”, — зазначив Джонсон.
За словами президента України Володимира Зеленського, в торговому центрі перебувало понад 1000 людей, коли в будівлю влучила російська ракета.
Джонсон наголосив, що Путін повинен усвідомити, що його поведінка лише зміцнить рішучість України та будь-якої іншої країни G7 залишатися поруч з Україною “стільки, скільки буде потрібно”.
27 червня російські війська обстріляли місто Кременчук Полтавської області. Влучили у цивільний об’єкт, де на момент обстрілу перебувало понад тисячу цивільних.
- Нагадаємо, росіяни ракетами обстріляли місто Кременчук на Полтавщині. Внаслідок влучання у ТРЦ вже відомо про 20 поранених та двох загиблих.
- Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк зробила заяву після ракетних ударів РФ по торгівельному центру у Кременчуку на Полтавщині. Вона зазначила, що Кремль відповість за свої звірства в Україні.
- 27 червня у Лисичанську, коли цивільне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу з РСЗВ “Ураган”. Повідомляється про щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених.
- Увечері ворог завдав ударів по Північній Салтівці та Немишлянському району Харкова. Повідомляється про 19 постраждалих, з них 4 дитини.