Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що напад на торгівельний центр в українському місті Кременчук 27 червня продемонстрував "глибину жорстокості та варварства", до якої "скотився" президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Ця жахлива атака ще раз показала глибину жорстокості та варварства, до яких опустився російський лідер”, — зазначив Джонсон.

За словами президента України Володимира Зеленського, в торговому центрі перебувало понад 1000 людей, коли в будівлю влучила російська ракета.

Джонсон наголосив, що Путін повинен усвідомити, що його поведінка лише зміцнить рішучість України та будь-якої іншої країни G7 залишатися поруч з Україною “стільки, скільки буде потрібно”.

27 червня російські війська обстріляли місто Кременчук Полтавської області. Влучили у цивільний об’єкт, де на момент обстрілу перебувало понад тисячу цивільних.