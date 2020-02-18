Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження через сьогоднішню атаку окупантів на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба відомства.

“За фактом обстрілів 18 лютого 2020 року збройними формуваннями РФ позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний Луганської області розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК України”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти вели обстріли по українським захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовував міномети калібру 120 мм, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок зазначених дій один український захисник загинув, п’ятеро отримали поранення.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснює СБУ, процесуальне керівництво – управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області.