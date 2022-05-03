Про це повідомили у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Протягом 2 травня російська армія не провела підтверджених наземних атак на жодному з напрямків наступу. Проте окупанти продовжували обстрілювали позиції Збройних сил України на передовій.
Ймовірно атака української артилерії 30 квітня по штабу російського командування під Ізюмом порушила плани росіян. Зокрема на кілька днів можливе ускладнення наступу загарбників на Ізюм.
На Південному напрямку російські війська продовжують перегрупування з розвідкою. На думку аналітиків, вони планують штурмувати у напрямку Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя.
- Нагадаємо, влада Угорщини була попереджена щодо повномасштабного вторгнення РФ до України. За словами Секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, Будапешт мав власні плани на частину територій.
- Станом на початок 69-ої доби повномасштабного вторгнення Росії до України, ворог зосередив зусилля та проводить наступальні дії у Східній операційній зоні.
- Зокрема за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, РФ готується до епідемії холери у прикордонних з Україною областях. Враховуючи ці дані розвідники попередили про нові можливі провокації з боку країни-агресорки.