Російські загарбники можуть зіткнутися з проблемами під час наступу на Харківському напрямку. На заваді може стати удар українських захисників по російському командному пункту в Ізюмі.

Про це повідомили у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Протягом 2 травня російська армія не провела підтверджених наземних атак на жодному з напрямків наступу. Проте окупанти продовжували обстрілювали позиції Збройних сил України на передовій.

Ймовірно атака української артилерії 30 квітня по штабу російського командування під Ізюмом порушила плани росіян. Зокрема на кілька днів можливе ускладнення наступу загарбників на Ізюм.

На Південному напрямку російські війська продовжують перегрупування з розвідкою. На думку аналітиків, вони планують штурмувати у напрямку Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя.