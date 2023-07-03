3 липня російські військові завдали удару по Сумах. Внаслідок атаки одна особа загинула, ще 16 зазнали поранень.

Джерело: Сумська ОВА та ДСНС.

У центрі Сум близько 10:49 зафіксували чотири прильоти дронів Shahed. Пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки.

Станом на 13:00, попередньо, одна особа загинула. 16 постраждалим надано допомогу: медичну та психологічну. Потерпілим надали місця тимчасового перебування, нині розв’язується питання стосовно їхнього розміщення. За даними рятувальників, російські атаки призвели до значних руйнувань у середмісті Сум. Вже ліквідовують наслідки обстрілів, зокрема проводять розбір зруйнованих конструкцій, гасять відкриті осередки горіння та рятують людей.









Атака росіян на Суми: загинула людина, ще 16 зазнали поранень // 5 фото