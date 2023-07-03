Джерело: Сумська ОВА та ДСНС.
У центрі Сум близько 10:49 зафіксували чотири прильоти дронів Shahed. Пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки.
Станом на 13:00, попередньо, одна особа загинула. 16 постраждалим надано допомогу: медичну та психологічну.
Потерпілим надали місця тимчасового перебування, нині розв’язується питання стосовно їхнього розміщення.
За даними рятувальників, російські атаки призвели до значних руйнувань у середмісті Сум. Вже ліквідовують наслідки обстрілів, зокрема проводять розбір зруйнованих конструкцій, гасять відкриті осередки горіння та рятують людей.
Атака росіян на Суми: загинула людина, ще 16 зазнали поранень // 5 фото
- Уночі 3 липня 2023 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 “Шахедів”.
- Російські окупаційні сили намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту. Ворог повертається туди разом зі збільшенням кількості обстрілів.