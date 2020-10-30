У четвер, 29 жовтня, у французькій Ніцці ісламіст з ножем скоїв напад на двох жінок та чоловіка. Атака сталася біля базиліки Нотр-Даму перед ранковою службою.

#Букви розповідають, що відомо про нападника, його спільника та жертв.

Жертви теракту у Ніцці

Нападник вбив двох жінок та чоловіка. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що це був “теракт ісламістів”.

Прокурор з питань боротьби з тероризмом зазначив, що однією із жертв нападника стала 60-річна жінка. Її імені не називають. Відомо лише те, що терорист фактично обезголовив жінку.

Французькі ЗМІ ідентифікували другу жертву. Нею стала 44-річна Сімона Баррето Сільва. Жінка народилася у Бразилії, але понад 30 років жила у Франції. Вона була матір’ю трьох дітей.

Після нападу Сімона втекла у найближче кафе, але згодом померла від отриманих травм. Перед смертю жінка просила передати її дітям, що мама їх дуже любить.

Третім убитим став 55-річний Вінсент Локес. Чоловік був набожним католиком і працював у базиліці понад 10 років. У момент нападу він відчиняв двері храму.

Підозрюваний у теракті ісламістів

Французькі ЗМІ називають нападника Брахімом Ауісауї. Минулого місяця 21-річний чоловік прибув човном з Тунісу до Італії, а далі попрямував у Ніццу, маючи при собі лише документ з Червоного Хреста.

Правоохоронні органи Тунісу вже заявили, що нападник не був у списку бойовиків.

Під час затримання чоловік декілька разів крикнув “Аллах акбар”. Після цього поліцейські його розстріляли. За даними ЗМІ, нападник знаходиться у реанімації. Його стан важкий.

Нападник носив із собою Коран, два телефони та 30-сантиметровий ніж. Пізніше поліція знайшла ще одну сумку терориста, у якій знаходилося два ножі, які не використовувалися в атаці.

Спільник терориста

Ввечері 29 жовтня поліція затримала 47-річного спільника нападника. За даними слідства, затриманий вступив в контакт з терористом за день до атаки і надав йому мобільний телефон. Зараз поліція помістила його під варту.