#Букви розповідають, що відомо про нападника, його спільника та жертв.
Жертви теракту у Ніцці
Нападник вбив двох жінок та чоловіка. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що це був “теракт ісламістів”.
Прокурор з питань боротьби з тероризмом зазначив, що однією із жертв нападника стала 60-річна жінка. Її імені не називають. Відомо лише те, що терорист фактично обезголовив жінку.
Французькі ЗМІ ідентифікували другу жертву. Нею стала 44-річна Сімона Баррето Сільва. Жінка народилася у Бразилії, але понад 30 років жила у Франції. Вона була матір’ю трьох дітей.
Після нападу Сімона втекла у найближче кафе, але згодом померла від отриманих травм. Перед смертю жінка просила передати її дітям, що мама їх дуже любить.
Третім убитим став 55-річний Вінсент Локес. Чоловік був набожним католиком і працював у базиліці понад 10 років. У момент нападу він відчиняв двері храму.
Підозрюваний у теракті ісламістів
Французькі ЗМІ називають нападника Брахімом Ауісауї. Минулого місяця 21-річний чоловік прибув човном з Тунісу до Італії, а далі попрямував у Ніццу, маючи при собі лише документ з Червоного Хреста.
Правоохоронні органи Тунісу вже заявили, що нападник не був у списку бойовиків.
Під час затримання чоловік декілька разів крикнув “Аллах акбар”. Після цього поліцейські його розстріляли. За даними ЗМІ, нападник знаходиться у реанімації. Його стан важкий.
Нападник носив із собою Коран, два телефони та 30-сантиметровий ніж. Пізніше поліція знайшла ще одну сумку терориста, у якій знаходилося два ножі, які не використовувалися в атаці.
Спільник терориста
Ввечері 29 жовтня поліція затримала 47-річного спільника нападника. За даними слідства, затриманий вступив в контакт з терористом за день до атаки і надав йому мобільний телефон. Зараз поліція помістила його під варту.
- 29 жовтня в Ніцці біля Нотр-Дама чоловік з ножем напав на людей. Загинули дві жінки і чоловік, ще кілька осіб отримали різані рани.
- У Франції після трьох нападів за день — в Ніцці, Авіньйоні та біля генконсульства Саудівської Аравії — оголосили максимальний рівень терористичної загрози.
- У четвер, 29 жовтня, у французькому Ліоні затримали чоловіка з ножем, який планував теракт. Перед цим у країні вже відбулися дві ножові атаки.