На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську обговорили нові ділянки розведення, протидію поширенню коронавірусу та атаку біля Золотого.

Про це повідомила в Facebook прессекретарка представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За словами Оліфер, під час зустрічі українська сторона закликала РФ забезпечити режим припинення вогню, відкрити нові КПВВ на лінії зіткнення, звільнити утримуваних осіб та надати допуск представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Особливу увагу учасниками зустрічі було приділено атаці бойовиків в районі Золотого, яка мала місце 18 лютого.

“Особливо кричущим порушенням 18 лютого 2020 стала спроба незаконних збройних формувань ОРЛО влаштувати провокацію, здатну поставити під сумнів сам процес мирного врегулювання на Донбасі. Хоча обговорення питання додаткових ділянок розведення триває, українська сторона жорстко наголосила: спроба прориву 18 лютого 2020 свідчить про бажання зірвати виконання домовленостей лідерів країн “нормандської четвірки” в Парижі”, — зазначила Оліфер.

Крім цього, було розпочато обговорення заходів проти поширення коронавірусу на тимчасово окупованих територія.

“Українська сторона поінформувала щодо встановлення нею необхідних засобів контролю за епідеміологічною безпекою та закликала до аналогічних заходів протилежну сторону”, — поінформувала Оліфер.