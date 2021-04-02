2 квітня 25-річний Ной Грін приїхав до Капітолія. Біля північного в'їзду він в'їхав у двох поліціянтів, які охороняли вхід. Після цього хлопець вийшов з машини й почав розмахувати ножем. Поліціянти стріляли в зловмисника. Медики забрали його у свідомості, але через якийсь час хлопець помер від вогнепального поранення.

Американський телеканал CNN знайшов сторінку хлопця в соцмережах, щоб з’ясувати мотив його дій.

В результаті нападу на поліціянтів, Ной травмував одного з них, тоді як другий помер в лікарні внаслідок ножового поранення.

За кілька тижнів до того, як приїхати до Капітолія, він написав про те, що втратив роботу і страждає від якихось хвороб. Тоді хлопець додав, що “вірить в федеральний уряд”, можливо чекаючи якоїсь допомоги.

За дві години до того, як він здійснив “атаку на Капітолій”, Грін опублікував кілька історій в Instagram. Зокрема, це були посилання на відеоролики в Instagram з виступом лідера Нації Ісламу, Луїса Фаррахана.

“Уряд США – ворог №1 для чорношкірих!”, – підпис до одного з відео.

Минулого тижня Грін написав в Instagram про те, що, на його думку, Фаррахан врятував його “після жахливих страждань, які я переніс”. При цьому, він позначив ЦРУ, ФБР і уряд США.

У нього поцікавилися, що сталося, на що Грін відповів:

“Я переніс кілька домашніх зломів, харчові отруєння, напади, несанкціоновані операції в лікарні, контроль над розумом”.

У 2019 Грін закінчив Університет Крістофера Ньюпорта в Ньюпорт-Ньюс, штат Вірджинія, зі ступенем бакалавра фінансів відповідно до програми, отриманої під час вступу до університету. Джерело в правоохоронних органах повідомило, що у нього є водійські права штату Вірджинія.

На сайті університету, де Грін представляв команду з легкої атлетики, сказано, що він народився в Ферлі, Західна Вірджинія, а “людина, з якою він хотів би зустрітися, – це Малкольм Ікс”.

У повідомленні від 17 березня в Facebook Грін написав, що вважає Фаррахана “Ісусом, Месією”, і що Фаррахан “зіграв важливу роль в моєму пробудженні й в роботі всього життя”. Грін підписав повідомлення “Брат Ной X”.

“Чесно кажучи, останні кілька років були важкими, а останні кілька місяців – ще важчими … Мене провели через деякі найскладніші, неймовірні випробування в моєму житті”, – написав він.

Грін писав, що втратив роботу, бо у нього було багато проблем зі здоров’ям і йому довелося їх вирішити.

Після цього він почав шукати “духовний шлях”.

“Моя віра – одна з небагатьох речей, які змогли пронести мене через цей час, і моя віра заснована на вірі високоповажного Луїса Фаррахана як Ісуса, Месії, останнє божественне нагадування серед нас. Я вважаю його своїм духовним батьком. Без його керівництва, його слова і його науки, які я засвоїв, я не зміг би продовжити”.

У той же день Грін завантажив зображення сертифіката, на якому було зазначено, що він зробив подарунок народу ісламу в розмірі 1 085 доларів. Він також розмістив посилання на відеозаписи декількох виступів Фаррахана. Одне з відео з виступом Фаррахана в 1996 році називалося “Божественне руйнування Америки”.

У своєму повідомленні в Facebook Грін написав, що він “несвідомо” приймав ліки й страждав від побічних ефектів.

“Фаррахан тут, щоб врятувати мене і решту людства, навіть якщо це означає зіткнення зі смертю! Будьте готові відмовитися від себе і слідувати за ним, візьміть свій хрест”, – написав він.

Після того як Грін здійснив атаку на Капітолій – його записи в соцмережах заблокували.

“Після цієї жахливої ​​події ми думаємо про поліцію Капітолія і їх близьких. Ми позначили інцидент відповідно до нашої політики щодо небезпечних осіб і організацій, що означає, що ми видалили записи підозрюваного з Facebook і Instagram і видаляємо будь-який контент, який вихваляє, підтримує або показує атаку або підозрюваного. Ми підтримуємо контакт з правоохоронними органами, поки вони проводять розслідування”, – сказав в коментарі CNN представник компанії Facebook.