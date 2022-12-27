Про це мовиться у матеріалі NYT.
Поки що українські дальні атаки по аеродромах углиб Росії, вздовж річки Волга, не завдали великої шкоди.
Проте є й удари, які залишаються досить чутливими, тому український уряд публічно не визнав їх. Вони змусили Росію перемістити літаки, потенційно ускладнивши кампанію Москви з ударів крилатими ракетами по енергосистемі України.
Оскільки деякі крилаті ракети запускаються з бомбардувальників, удари потенційно можуть знищити ракети ще на землі, на російських аеродромах – до того, як їх можна буде застосувати.
Зважаючи на поширене в Києві серед офіційних осіб і цивільних відчуття, що, окрім ядерної загрози, Росія не може заподіяти Україні більше шкоди, ніж вона вже робить, привабливість скорочення ракетних можливостей Москви переважує будь-яке занепокоєння ескалацією.
Якщо на вас хтось нападе, ви відбиваєтеся”, – сказав колишній міністр оборони України, а нині радник президента Володимира Зеленського, Андрій Загороднюк.
Полковник у відставці Сергій Грабський заявив, що українські військові без вагань завдавали ударів по аеродромах, паливних цистернах і складах боєприпасів, які є законними військовими цілями. Цільові об’єкти в Криму та транскордонні артилерійські дуелі стали рутиною, оскільки війна наблизилася до Росії та тимчасово окупованого півострова.
Українські удари дальньої дії збіглися з виснаженням запасів крилатих і тактичних балістичних ракет в РФ. Після неодноразових масованих ракетних обстрілів електростанцій, підстанцій та інших об’єктів інфраструктури протягом осені та початку зими Росія має достатньо ракет для ще двох-трьох хвиль ударів по українській електромережі, зазначив голова військової розвідки України Кирило Буданов.
- Російські військові можуть завдати ударів по українській інфраструктурі під Новий рік або інші дати. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що окупанти не залишили своїх підступних намірів масовано атакувати енергетику.
- 27 грудня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
- За інформацією британських розвідників, протягом останніх двох діб найактивніші бойові дії тривають на двох напрямках.