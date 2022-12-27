Колишні військові посадовці та аналітики вважають, що Україна почала сміливіше завдавати ударів по цілях у глибині російської території, оскільки Київ оцінив, що московські військові воюють на межі своїх звичайних можливостей.

Про це мовиться у матеріалі NYT.

Поки що українські дальні атаки по аеродромах углиб Росії, вздовж річки Волга, не завдали великої шкоди.

Проте є й удари, які залишаються досить чутливими, тому український уряд публічно не визнав їх. Вони змусили Росію перемістити літаки, потенційно ускладнивши кампанію Москви з ударів крилатими ракетами по енергосистемі України.

Оскільки деякі крилаті ракети запускаються з бомбардувальників, удари потенційно можуть знищити ракети ще на землі, на російських аеродромах – до того, як їх можна буде застосувати.

Зважаючи на поширене в Києві серед офіційних осіб і цивільних відчуття, що, окрім ядерної загрози, Росія не може заподіяти Україні більше шкоди, ніж вона вже робить, привабливість скорочення ракетних можливостей Москви переважує будь-яке занепокоєння ескалацією.

Якщо на вас хтось нападе, ви відбиваєтеся”, – сказав колишній міністр оборони України, а нині радник президента Володимира Зеленського, Андрій Загороднюк.

Полковник у відставці Сергій Грабський заявив, що українські військові без вагань завдавали ударів по аеродромах, паливних цистернах і складах боєприпасів, які є законними військовими цілями. Цільові об’єкти в Криму та транскордонні артилерійські дуелі стали рутиною, оскільки війна наблизилася до Росії та тимчасово окупованого півострова.

Українські удари дальньої дії збіглися з виснаженням запасів крилатих і тактичних балістичних ракет в РФ. Після неодноразових масованих ракетних обстрілів електростанцій, підстанцій та інших об’єктів інфраструктури протягом осені та початку зими Росія має достатньо ракет для ще двох-трьох хвиль ударів по українській електромережі, зазначив голова військової розвідки України Кирило Буданов.