Атаки на ЗМІ: сайт «Детектор медіа» зазнав хакерської атаки

Про це пише на своєму сайті видання “Детектор Медіа”.
Як зазначили на сайті, “зловмисник, отримавши доступ до “адмінки” сайту, замінив текст публікації за 29 листопада на малограмотний текст, який являє собою “чорнуху” про Ріната Ахметова та Володимира Зеленського”.
Наталія Лігачова, шеф-редакторка “Детектор Медіа”, написала про цей випадок у Facebook: “зломали и заменили новость на бред, при этом в замененной новости есть русскоязычные ошибки. Сейчас, надеемся, безопасность восстановили и ведем расследование”
Працівники видання згодом з’ясували, що зловмисник заходив із харківської ІР-адреси. Зараз вони намагаються з’ясувати більше деталей про обставини зламу.
Зміну заголовку редакція помітила завдяки читачам. Підмінений матеріал встигли побачити, ймовірно, кількасот відвідувачів сайту.
Редакція видання наголошує: команда “Детектор Медіа” дотримується стандартів журналістики й не публікує матеріалів з ознаками замовності, без посилань на джерела та з грубими орфографічними помилками.
- Нагадаємо, 24 листопада #Букви заявили про рейдерську атаку видання з боку Офісу президента України. О 4-й ранку 23 листопада СММник опублікував у соцмережах видання від імені #Букв допис про те, що “команда йде з проєкту”.
- Варто зазначити, що на сайті #Букв такої заяви не було, а більшість команди продовжує працювати та вийшла вранці на роботу, попри розповіді лояльних до влади блогерів. Повний опис історії тут.
- Цьому передували постійні DDoS-атаки, які тривали кілька тижнів поспіль у вересні. А згодом мішенями стали редакційна пошта та особисті телефони журналістів.
- 21 грудня редакція #Букв заявила про можливу хакерську атаку.