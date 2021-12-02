Атаки на ЗМІ: сайт «Детектор медіа» зазнав хакерської атаки

Про це пише на своєму сайті видання “Детектор Медіа”.

Як зазначили на сайті, “зловмисник, отримавши доступ до “адмінки” сайту, замінив текст публікації за 29 листопада на малограмотний текст, який являє собою “чорнуху” про Ріната Ахметова та Володимира Зеленського”.

Наталія Лігачова, шеф-редакторка “Детектор Медіа”, написала про цей випадок у Facebook: “зломали и заменили новость на бред, при этом в замененной новости есть русскоязычные ошибки. Сейчас, надеемся, безопасность восстановили и ведем расследование”

Працівники видання згодом з’ясували, що зловмисник заходив із харківської ІР-адреси. Зараз вони намагаються з’ясувати більше деталей про обставини зламу.

Зміну заголовку редакція помітила завдяки читачам. Підмінений матеріал встигли побачити, ймовірно, кількасот відвідувачів сайту.

Редакція видання наголошує: команда “Детектор Медіа” дотримується стандартів журналістики й не публікує матеріалів з ознаками замовності, без посилань на джерела та з грубими орфографічними помилками.