Про це пише Forbes.
Українські війська збили понад половину російських ракет – 43 штуки та 13 БПЛА. Через обстріли загинули 11 осіб, поранено 87.
Forbes оцінив вартість випущених ракет в широкому діапазоні, оскільки поки невідома точна кількість ракет кожного типу. За першу половину 10 жовтня росіяни випустили типи ракет: Х-101, Х-555, “Калібр”, “Іскандер”, С-300, “Торнадо-С”.
Розрахунок вартості експерти здійснювали на основі припущення, що більшість ракет, які влучили, – дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю (С-300, “Торнадо-С”), натомість решту ворог спрямував на перевантаження ППО. У виданні зауважили, що у разі надходження додаткової інформації оцінка може бути уточнена.
Для розрахунку вартості ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, “Калібр” – $6,5 млн, “Іскандер” – $3 млн, “Онікс” – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, “Точка-У” – $0,3 млн.
Водночас загальна вартість усіх випущених 10 жовтня дронів – декілька мільйонів доларів.
Ранок 10 жовтня розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.
Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла. У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25 під час повітряної тривоги.
- Російські окупанти планували масовано атакувати ракетами Київ та інші міста України ще з початку жовтня. У Кремлі вирішили готувати удари по інфраструктурі понад тиждень тому.
- Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україні збільшать військову допомогу. Такий крок зроблять у відповідь на атаки проти цивільного населення в Києві й інших містах України.
- Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що уся команда посольства у Києві знаходиться у безпеці. Вона висловила співчуття усім, хто постраждав під час ранкових ракетних ударів росіян.