За 10 жовтня РФ випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість – $400–700 млн.

Про це пише Forbes.

Українські війська збили понад половину російських ракет – 43 штуки та 13 БПЛА. Через обстріли загинули 11 осіб, поранено 87.

Forbes оцінив вартість випущених ракет в широкому діапазоні, оскільки поки невідома точна кількість ракет кожного типу. За першу половину 10 жовтня росіяни випустили типи ракет: Х-101, Х-555, “Калібр”, “Іскандер”, С-300, “Торнадо-С”.

Розрахунок вартості експерти здійснювали на основі припущення, що більшість ракет, які влучили, – дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю (С-300, “Торнадо-С”), натомість решту ворог спрямував на перевантаження ППО. У виданні зауважили, що у разі надходження додаткової інформації оцінка може бути уточнена.

Для розрахунку вартості ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, “Калібр” – $6,5 млн, “Іскандер” – $3 млн, “Онікс” – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн, “Точка-У” – $0,3 млн.

Водночас загальна вартість усіх випущених 10 жовтня дронів – декілька мільйонів доларів.

Ранок 10 жовтня розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.

Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла. У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25 під час повітряної тривоги.