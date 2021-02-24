Сьогодні, 24 лютого, італійський футбольний клуб "Аталанта" прийме мадридський "Реал" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2020/21.

Про це розповідають #Букви.

Де буде проходити матч: в Бергамо на стадіоні атлетів Адзуррі д’Італія.

Коли: о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція: подивитися матч жни буде на каналі “Футбол 2”, на сервісі MEGOGO, на сайті isport.ua.

Головний суддя: Тобіас Штілер (Німеччина).

Орієнтовні склади:

“Аталанта”: Голліні, Толой, Ромеро, Джимшиті, Меле, де Роон, Фройлер, Госенс, Пессіна, Ілічіч, Сапата

“Реал”: Куртуа, Васкес, Варан, Начо, Менді, Кроос, Каземіро, Модріч, Асенсіо, Вінісіус, Діас.

Травмовані: Хатебур – Рамос, Марсело, Карвахаль, Вальверде, Одріосола, Мілітао, Родріго, Азар, Бензема.