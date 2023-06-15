Найбільший фестиваль східної Європи ATLAS Festival і канадська івент-компанія KAZKA Entertainment об’єднались у компанію ATLAS Entertainment і будуть організовувати концерти для українських артистів у Північній Америці та Канаді.

Джерело: ATLAS Entertainment в Instagram

“Ми пишаємося українською культурою, музикою та кіно і не сумніваємося, що ними має насолоджуватися більше людей у всьому світі! Тому й започатковано наш спільний міжнародний проєкт ATLAS Entertainment, щоб представити світу ще більше української музики”, – повідомляють на сторінці компанії в Instagram.

Перший клієнт ATLAS Entertainment – Степан Гіга, у якого заплановані 15 концертів у Північній Америці та Канаді.

Компанія планує організовувати концертні тури українських артистів, а частину зібраних коштів спрямовувати на ЗСУ.

“Інша важлива мета проєкту має глибоко соціальний характер. Частина коштів від кожного туру буде спрямована на потреби Збройних Сил та постраждалих в Україні, а також на включення та підтримку соціальних проєктів”.