Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту.
“Восьмий змагальний день завершився золотою нагородою у жіночому штовханні ядра від Анастасії Москаленко зі світовим рекордом (клас F32)”, – йдеться в повідомленні.
Як повідомляє “Суспільне”, кваліфікацію у штовханні ядра не проводили. Спортсменки одразу змагалися у фіналі, до якого відібралися вісім учасниць. Вони мали по шість спроб, і до заліку йшла найкраща.
Москаленко була однією з фавориток на нагороду та входила в змагання з одним із найвищих особистих рекордів – 6.92 метра.
У фіналі українка перевершила не лише свій особистий рекорд, а й світовий, штовхнувши ядро на 7,61 метра. Медаль Анастасії гарантувала ще перша спроба – на 7,01. Але друга – рекордна – вивела її в лідерки та дозволила випередити польку Розу Козаковську, якій Москаленко поступилася в метанні булави.
Після українки в сектор залишалося вийти тільки представниці ПКР Євгєнії Галактіоновій, проте перевершити українку й польку їй не вдалося.
Медаль Москаленко стала 75-ю для України на цій Паралімпіаді.
Зазначимо, що в цьому році Анастасія дебютувала на Іграх у Токіо та має вже дві паралімпійські нагороди: до цього спортсменка виграла срібну медаль у метанні булави.
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у ТОП-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.
- 27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у ТОП-10 медального заліку.
- У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до ТОП-5 медального заліку.
- 29 серпня, у п’ятий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.
- 30 серпня, у шостий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.
- У сьомий день Паралімпійських ігор-2020 українська збірна завоювала 13 медалей та закріпилася в першій п’ятірці медального заліку.