Головний офіс торговельної мережі Auchan під тиском звернень співробітників та десятків листів ухвалив рішення згорнути інвестиції та припинити постачання у РФ.

Про це повідомляє пресслужба “Auchan Україна”.

Як відомо, торговельна мережа наразі має у РФ 231 магазин, і всі вони через запроваджені санкцій проти країни-окупанта вже збиткові. Заходи, які введе компанія, призведуть до зниження товарообігу і банкрутства російських офісів, зокрема:

Не відкриватимуть нових магазинів.

Не ремонтуватимуть чинні магазини.

Не здійснюватиметься підтримка ІТ-технологій та проєктів.

Не оновлюватимуть ключове програмне забезпечення, наприклад, касове, логістичне, комерційне тощо.

Не постачатимуть імпортні товари до РФ — а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю.

Своєю чергою, пропагандистський канал “РІА Новини” цю інформацію заперечив.