Про це повідомляє пресслужба “Auchan Україна”.
Як відомо, торговельна мережа наразі має у РФ 231 магазин, і всі вони через запроваджені санкцій проти країни-окупанта вже збиткові. Заходи, які введе компанія, призведуть до зниження товарообігу і банкрутства російських офісів, зокрема:
- Не відкриватимуть нових магазинів.
- Не ремонтуватимуть чинні магазини.
- Не здійснюватиметься підтримка ІТ-технологій та проєктів.
- Не оновлюватимуть ключове програмне забезпечення, наприклад, касове, логістичне, комерційне тощо.
- Не постачатимуть імпортні товари до РФ — а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю.
Своєю чергою, пропагандистський канал “РІА Новини” цю інформацію заперечив.
- Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість поетапну відмовитися від імпорту вугілля з РФ. ЄС планує запропонувати таке через звірства вчинення російською армією.
- Кількість охочих вивчити українську мову у світі продовжує зростати. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну показник нових освітян додатку Duolingo виріс на 577%.