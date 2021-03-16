Про це повідомив головний інженер компанії Маркус Дюсманн, інформує німецьке видання Automobilewoche.

За його словами, бензиновий мотор W12, який зараз знаходиться на стадії розробки, стане останнім, який випустить компанія. Він буде використовуватися у флагманському седані А8 Horch. Із завершенням життєвого циклу двигуна, його виробництво припиниться.

Дюсманн розповів, що спеціалісти Audi більше не будуть вдосконалювати двигун V10, який зараз встановлюють на нових моделях Audi R8 і Lamborghini Huracan.

Натомість Audi сконцентрується на модернізації вже наявних силових агрегатів, щоб відповідати екологічним стандартам “Євро-7”. Нагадаємо, що ці стандарти набирають чинності з 2025 року.

Audi планує протягом найближчих 10-15 років повністю відмовитися від класичних бензинових і дизельних двигунів, в тому числі й від гібридних установок.