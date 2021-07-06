Німецька компанія Audi заявила, що електромобілі бренду розвиватимуться у різних напрямках. Зокрема, автовиробник планує презентувати найближчі 12 місяців представити три перспективних концепти.

Про це на свій сторінці в LinkedIn розповіли віцепрезидент Audi Хенрік Вендерс та шеф-дизайнер компанії Марк Ліхте.

Зазначається, що концепти презентують в рамках проєкту Artemis. Вони отримали назви Sky Sphere, Grand Sphere та Urban Sphere. Проєкт цього тріо спрямований на розвиток сімейства електромобілів компанії до 2024 року.

Зокрема, Sky Sphere являтиме собою обтічне дводверне спорт-купе. Автомобіль матиме масивні колісні диски та довгий похилий капот. Цей електрокар буде не високим.

Концепт Grand Sphere стане прообразом моделі класу “Гран туризмо” у кузові спорт-седан.

Urban Sphere компанія відносить до зростального сегменту спортивних позашляховиків. Він володітиме всіма необхідними технологіями для комфортного пересування різним дорожнім покриттям.

Ймовірно, деталі про новинки компанія розповість восени на автошоу IAA`2021 у Мюнхені.