Держаудитслужба заявила, що через фінансові порушення у "Нафтогазі" державний бюджет втратив 75,5 млрд гривень. Голова правління НАК Андрій Коболєв заявив, що це пов'язано з боргами приватних посередників.

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В четвер, 8 жовтня, видання “Економічна правда” опублікувало фрагмент листа на адресу прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від голови Держаудитслужби Геннадія Пліса. В ньому йдеться про результати проведеного службою аудиту діяльності НАК “Нафтогаз” за період з 01.10.2018 по 31.12.2019 року.

Згідно з документом, аудитори виявили порушення, які призвели до того, що державний бюджет недоотримав 75,5 млрд гривень.

“Загалом ревізією “Нафтогазу” встановлено фінансових порушень та виявлено фактів неефективних управлінських дій або ризикових операцій, що призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 176 млрд гривень, у тому числі фінансових порушень, що призвели до втрат у 75,5 млрд гривень“, — йдеться у листі.

У підсумку Держаудитслужба запропонувала НАК “Нафтогаз України” усунути порушення і притягнути до відповідальності винних осіб, а також перерахувати вказану суму дивідендів до державного бюджету.

Згодом голова правління НАК “Нафтогаз України”Андрій Коболєв в коментарі “Прямому” прокоментував зазначений аудит. За його словами, ця сума, ймовірно, пов’язана з нарахуванням резерву сумнівних боргів споживачів, яке у підсумку впливає на суму дивідендів.

“Це дуже стара історія, вона тягнеться, здається, з 16 року – це суперечка з багатьма урядами на тему того, чи маємо, чи ми не маємо право. Але є закон України, який чітко говорить, що такі компанії, як “Нафтогаз”, які являють собою суспільний інтерес, а “Нафтогаз” точно потрапляє в цю категорію, зобов’язані користуватися міжнародними стандартами бухгалтерської звітності або фінансової звітності. І ці стандарти говорять, що такі резерви ми повинні нараховувати. Коли компанія такий резерв нараховує, на суму цього резерву компанія зменшує свій чистий прибуток. І, відповідно, це впливає на дивіденди”, — сказав Коболєв.

Також голова правління пояснив, що попри борги приватних посередників, “Нафтогаз” мав постачати їм газ за рішенням уряду.

Коболєв заявив, що галас довкола цього аудиту зумовлений відкритою позицією “Нафтогазу” і тим, що ці мільярдні борги матиме покривати державний бюджет.