Число щоденних користувачів сервісу відеоконференцій Zoom за місяць зросла на 50 % і зараз становить понад 300 млн.

Про це пише The Verge.

Останнім часом Zoom потрапляє в заголовки новин через зростаючу кількість проблем безпеки та конфіденційності, але це не завадило сервісу збільшити кількість користувачів вдвічі.

Зростання аудиторії виглядає вражаючим, враховуючи, що попередній рекорд був встановлений в грудні 2019 року і становив 10 млн чоловік.

Зазначається, що на цьому тижні компанія випустить оновлення Zoom 5.0 з новим шифруванням, яке, як очікується, вирішить проблеми з безпекою.

Раніше стало відомо, що Zoom не забезпечує наскрізне шифрування відеодзвінків. Крім того, на платформу Zoom подали в суд через приховане поширення персональних даних.

Google заборонив своїм співробітникам на їх гаджетах використовувати популярний додаток для відеоконференцій Zoom.