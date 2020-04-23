Про це пише The Verge.
Останнім часом Zoom потрапляє в заголовки новин через зростаючу кількість проблем безпеки та конфіденційності, але це не завадило сервісу збільшити кількість користувачів вдвічі.
Зростання аудиторії виглядає вражаючим, враховуючи, що попередній рекорд був встановлений в грудні 2019 року і становив 10 млн чоловік.
Зазначається, що на цьому тижні компанія випустить оновлення Zoom 5.0 з новим шифруванням, яке, як очікується, вирішить проблеми з безпекою.
Раніше стало відомо, що Zoom не забезпечує наскрізне шифрування відеодзвінків. Крім того, на платформу Zoom подали в суд через приховане поширення персональних даних.
Google заборонив своїм співробітникам на їх гаджетах використовувати популярний додаток для відеоконференцій Zoom.
- Сенат США також велів членам не використовувати додаток Zoom для проведення відеоконференцій.
- У Сінгапурі під час Zoom-трансляції уроку хакери вивели на екран непристойні зображення. Після влада заборонила проводити уроки за допомогою системи Zoom.