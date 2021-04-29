Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації, яку було зупинено через карантин.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

В четвер, 29 квітня, до парламенту було повернуто з підписом президента закон “Про внесення зміни до розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” щодо приватизації об’єктів великої приватизації”. Відповідний закон було прийнято парламентом 30 березня.

Як відомо, Рада ввела заборону на проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації в період карантину 2 вересня минулого року. Такий захід вводився тимчасово, на період встановлення Кабінетом Міністрів карантину через епідемію коронавірусу COVID-19. Карантин все ще триває і був продовжений до 30 червня 2021 року.

Однак відтепер норму про блокування аукціонів виключено із закону “Про приватизацію державного та комунального майна”. Відтак приватизація великих державних підприємств розблокована.

Як зазначали в пресслужбі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, в першу чергу йдеться про велику приватизацію таких об’єктів: підприємства “Більшовик”, Одеського припортового заводу, Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, “Президент-готелю”.

У 2021 році план надходжень до державного бюджету від приватизації встановлений на рівні 12 млрд грн.