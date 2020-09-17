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Аукціонний будинок Christie’s виставить на торги скелет динозавра

Британський аукціонний дім Christie's виставить на торги скелет одного з найбільших відомих тиранозаврів.

Четвер, 17 вересня 2020, 19:07

Про це повідомляє Reuters.

Динозавр, відомий як Стен, віком близько 67 мільйонів років, був виявлений в 1987 році в Південній Дакоті палеонтологом-аматором Стеном Сакрисоном.

За словами глави відділу науки і природознавства Christie’s Джеймса Хіслопа, спочатку вчені помилково прийняли його за трицератопса.

Останки трицератопса поширені в палеонтологічному світі, тому кістки не викликали особливого інтересу, поки Сакрисон не відвіз їх до Інституту Блек-Хіллз в Південній Дакоті в 1992 році.

Там дослідники досить швидко зрозуміли, що в їх руках є щось особливе. Вони перекваліфікували Стена і почали новий пошук, щоб виявити інші кістки.

Довжина Стена становить понад 12 метрів, а висота — близько 4-х. Він також примітний двома зрощеними хребцями. На думку вчених, за життя динозавр зламав собі шию, але зумів вижити.

  • Раніше на території Марокко виявили рештки найдавнішого з відомих вченим стегозавра. За даними дослідників, динозавр жив на Землі близько 168 млн років тому.
  • Раніше палеонтологи з Альбертського університету в Канаді заявили, що їм вдалося знайти й вивчити найбільшого в світі тиранозавра.
Теги: Christie's, аукцион, динозавр

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