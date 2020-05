Про це пише Reuters.

Місячний метеорит NWA 12691 був знайдений в пустелі Сахара.

Зазначається, що він вважається п’ятим за величиною шматочком Місяця зі знайдених на нашій планеті.

“Відчуття, що ви тримаєте в руках шматочок іншого світу незабутнє. Це справжній шматочок місяця. Він розміром з футбольний м’яч”, – зазначив глава відділу природознавства і науки Christie Джеймс Хислоп.

Вчені підтвердили місячне походження метеорита, порівнявши його зі зразками, які привезли на Землю астронавти місії “Аполлон”.

Стартова ціна каменю становить 2 млн фунтів стерлінгів ($2,49 млн).

A moon rock, weighing over 13.5 kg will go on private sale at Christie’s. Known as NWA 12691, it is thought to be the fifth largest piece of the moon ever found on earth https://t.co/mi33PXKzgK pic.twitter.com/hHn55adshH

— Reuters (@Reuters) April 30, 2020