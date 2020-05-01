Про це пише Reuters.

Місячний метеорит NWA 12691 був знайдений в пустелі Сахара.

Зазначається, що він вважається п’ятим за величиною шматочком Місяця зі знайдених на нашій планеті.

“Відчуття, що ви тримаєте в руках шматочок іншого світу незабутнє. Це справжній шматочок місяця. Він розміром з футбольний м’яч”, – зазначив глава відділу природознавства і науки Christie Джеймс Хислоп.

Вчені підтвердили місячне походження метеорита, порівнявши його зі зразками, які привезли на Землю астронавти місії “Аполлон”.

Стартова ціна каменю становить 2 млн фунтів стерлінгів ($2,49 млн).

Фото: Christie’s