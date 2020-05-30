Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines з 22 червня планує відновити регулярні рейси до Києва після трьох місяців припинення польотів у зв'язку з пандемією коронавіусу.

Про це повідомили на сайті перевізника.

На сайті вказано, що бронювати квитки можна з Відня до Києва (аеропорт “Бориспіль”) з 22 червня.

22 червня авіакомпанія також почне літати в Белград, Грац, Інсбрук, Кошице, Мілан, Ніццу, Прагу, Спліт і Варшаву.

Варто зазначити, що до карантину авіакомпанія також літала в Одесу, але поки квитки в південне місто України недоступні.