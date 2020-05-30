Про це повідомили на сайті перевізника.
На сайті вказано, що бронювати квитки можна з Відня до Києва (аеропорт “Бориспіль”) з 22 червня.
22 червня авіакомпанія також почне літати в Белград, Грац, Інсбрук, Кошице, Мілан, Ніццу, Прагу, Спліт і Варшаву.
Варто зазначити, що до карантину авіакомпанія також літала в Одесу, але поки квитки в південне місто України недоступні.
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- Греція знову відкриється для туристів з 1 липня, за умови, що поширення інфекції COVID-19 у світі спадатиме.