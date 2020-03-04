Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував відеофіксацію порушень правил дорожнього руху по всій Україні.

Про це Аваков написав в своєму блозі.

“Завершено період підготовки до введення в Україні автоматичної фото й відео фіксації порушень правил дорожнього руху”, – повідомляє він.

В той самий час повідомляється, що відповідні підзаконні та законодавчі акти вже готові.

Міністр внутрішніх справ заявив, що наразі проводяться останні технічні тести.

За словами Авакова, вже найближчими днями буде оголошено про початок перехідного періоду, який триватиме 45 днів.

Протягом перехідного періоду камери відеофіксації будуть працювати в режимі попередження та інформування. По його закінченню порушників почнуть карати.

Також міністр нагадав, що на українських дорогах в тиждень гинуть від 38 до 50 людей.