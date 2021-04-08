Міністр внутрішніх справ хоче запровадити кримінальну відповідальність за "переслідування". Офіційно це пояснюють боротьбою проти домашнього та статевого насилля, однак формулювання законопроекту виписані так, що під кримінал може потрапити будь-хто, навіть журналісти.

Про це пише видання Bihus.Info з посиланням на копії відповідного законопроєкту від Арсена Авакова.

26 березня Міністерство внутрішніх справ, за особистим підписом міністра Арсена Авакова, подало на розгляд Кабінету Міністерів проєкт змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів. До переліку злочинів хочуть додати “переслідування”.

У законопроєкті “переслідування” пояснюєтсья як примушування особи до фізичного контакту з іншою особою, незаконне спостереження за нею, нав’язування спілкування, а так само за допомогою телекомунікаційних або інших засобів зв’язку, що спричинило погіршення якості життя цієї особи або її близьких родичів чи членів сім’ї. За це передбачений штраф або виправні роботи до 1 року.

Під “погіршенням якості життя” в цій статті мається на увазі погіршення фізичного або психічного стану здоров’я, необхідність тричі й більше змінити місце проживання чи роботи, витрати на заходи безпеки. При цьому у документі відсутній чіткий алгоритм – хто і як має вираховувати погіршення якості життя.

Також чітко не пояснюється, що мається на увазі під “нав’язуванням спілкування”, хто, як і за якою шкалою вимірюватиметься “нав’язливість”.

Як зазначають у Bihus.Info, існує загроза, що під цю кваліфікацію можуть потрапити журналісти – які досить часто ставлять політикам і чиновникам питання, що їм не подобаються.

Покарання передбачене за перераховане вище у поєднанні з поширенням аудіо-, фото- чи відеоматеріалів зі сфери приватного життя цієї особи або її близьких родичів чи членів сім’ї без їх згоди, у тому числі унікальних даних, що використовуються цією особою або її близькими родичами чи членами сім’ї в засобах інформаційного зв’язку, у тому числі Інтернет. За це передбачений штраф або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі на той самий строк.

“Унікальні дані” у законопроєкті – це дані, що використовуються цією особою або її близькими родичами чи членами сім’ї в засобах інформаційного зв’язку – а саме паролі, банківські рахунки, службова інформація, або інформація, яка не надається особою для використання іншими особами.

Під таке трактування можут потрапити і журналістські розслідування.

“Якщо щось із зазначеного вчинено повторно, або спричинило істотну шкоду (середньої тяжкості тілесні ушкодження), або було вчинене за попередньою змовою групою осіб, ‒ покарання може бути у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років”, – зазначають журналісти Bihus.Info.