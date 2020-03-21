Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував посилення заходів карантину вже з наступного тижня.

Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

Міністр написав, що перший тиждень карантину – це початок шляху подолання нинішньої кризи, “найбільші випробування ще попереду”.

“У країні вже введені обмежувальні заходи. Вони будуть значно жорсткішими в найближчі дні – це продиктовано необхідністю! Це потрібно робити!”, – заявив міністр.

Він підкреслив, що обмеження вводяться по всьому світу. Недостача масок і респіраторів відчутна також всюди – як в США, так і в Європі. У всьому світі недостатньо тестів і апаратів штучної вентиляції легенів.

“Провідні економіки світу і кращі системи охорони здоров’я виявилися не готові до атаки вірусу. Це факт. У нас ситуація з цим така ж погана. Це треба чесно говорити. І дива завтра не відбудеться”, – написав Аваков.

Міністр підкреслив, що, на його думку, тотальний карантин – це та міра, яка необхідна Україні, щоб мінімізувати число заражених коронавірусом в країні.

Наразі в країні повинні працювати тільки критично необхідні суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності! Підприємства критичної промислової інфраструктури – інші повинні бути закриті і люди повинні бути вдома на карантині. Не звільнені, не відправлені за свій рахунок – на карантині! Про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо!”, – написав він.

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Правило не виходити з дому без крайньої необхідності має стати правилом і суворою рекомендацією в найближчі дні заради блага тисяч співгромадян.

Аваков зазначив, що уряд і президентський штаб вже готують такі рішення, а він наполягає на тому, щоб зробити це якомога раніше.

Міністр повторив слова свого заступника, який раніше писав, що громадським транспортом зараз повинні користуватися медики, військові, правоохоронці, аптекарі, рятувальники, продавці продуктових магазинів і співробітники комунальних служб і систем життєзабезпечення.