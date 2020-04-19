Міністерство внутрішніх справ розглядає дві основні версії виникнення пожеж у Житомирській області: суховії і навмисний підпал.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба МВС.

“В першу чергу пожежі виникли в результаті сильного сухого вітру, який обірвав електропроводи. Однак, ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Саме тому сьогодні в Житомирській області працює група фахівців МВС, яку очолює мій радник генерал Владислав Бухарєв. Ведеться слідство “, – зазначив Аваков.

Крім того, в Чорнобильській зоні відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення також продовжують гасити вогонь. Зараз рятувальники і поліція розглядають як основну версію пожеж – снігу й наступної зими і суху лісову підстилку.

Глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін зазначив, що в Житомирській області пожежі охопили територію 4090 га. Зараз над ліквідацією пожежі працюють більш 1055 рятувальників і працівників Держлісагентства та понад 100 одиниць техніки.