Відповідний допис очільник МВС опублікував на персональній сторінці в Facebook.
Аваков зазначив, що вважає українською “багатшою, образнішою та яскравішою” за російську. Водночас він зазначив, що літературна спадщина авторів українського походження, що писали російською, також належить українській культурі.
Зважаючи на це, міністр заявив, що Україна має не відмовлятися від російськомовних письменників минулого та розвивати російську мову в країні зараз.
“Я, російськомовний український націоналіст, впевнений, що ми повинні вітати розвиток НАШОЇ російської мови, якою розмовляють мільйони українців, і надати їй можливість вільно розвиватися”, — заявив він.
При цьому Аваков виступив за те, щоб українська залишалася єдиною державною мовою. Однак російськомовні телеканали в Україні також мають функціонувати, на його думку.
“Більш того, в умовах підлої гібридної війни, розв’язаної проти України путінським режимом, в якій така велика пропагандистська складова, — ми не лише можемо, але і зобов’язані використовувати російську мову для контрпропаганди”, — пише Аваков.
- Нагадаємо, російськомовний телеканал “Дом”, орієнтований на мешканців окупованих територій, працює в Україні понад рік.
- В березня поточного року державні телеканали UATV та “Дом” анонсували авторський проєкт прессекретарки президента Юлії Мендель. Йшлося про щотижневе ТВ-шоу “Погляд з Банкової з Юлією Мендель”.
- Шоу спіткало чимало критики через участь Юлії Мендель, після чого телеканал “Дом” оголосив, що вона є тільки гостею проєкту.
- Попри це, з 4 випусків в 3 можна побачити саме її.