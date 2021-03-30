Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков публічно став на захист російської мови в Україна та назвав себе "російськомовним націоналістом".

Відповідний допис очільник МВС опублікував на персональній сторінці в Facebook.

Аваков зазначив, що вважає українською “багатшою, образнішою та яскравішою” за російську. Водночас він зазначив, що літературна спадщина авторів українського походження, що писали російською, також належить українській культурі.

Зважаючи на це, міністр заявив, що Україна має не відмовлятися від російськомовних письменників минулого та розвивати російську мову в країні зараз.

“Я, російськомовний український націоналіст, впевнений, що ми повинні вітати розвиток НАШОЇ російської мови, якою розмовляють мільйони українців, і надати їй можливість вільно розвиватися”, — заявив він.

При цьому Аваков виступив за те, щоб українська залишалася єдиною державною мовою. Однак російськомовні телеканали в Україні також мають функціонувати, на його думку.